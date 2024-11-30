Международную федерацию, которая устраивала подлости Украине, захватили россияне

Российский олигарх Алишер Усманов вновь стал главой Международной федерации фехтования (FIE), сообщают пропагандисты ТАСС. Выборы состоялись в Ташкенте, где Усманов получил 120 голосов, значительно опередив своего оппонента, президента Федерации фехтования Швеции Отто Дракенберга, который набрал 26 голосов.

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После избрания Усманов выразил благодарность всем национальным федерациям, поддержавшим его кандидатуру, отметив, что решение баллотироваться "стало ответом на доверие международного сообщества". Он подчеркнул важность укрепления позиций фехтования на мировой арене и пообещал "приложить все усилия для его дальнейшего развития".

Усманов также упомянул о санкциях, которые были введены против него ранее, назвав их необоснованными. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы эти меры не повлияли на деятельность FIE.

Усманов руководил FIE с 2008 года. 1 марта 2022-го он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента организации в связи с санкциями Евросоюза.

Ранее знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан, призналась, что FIЕ совершала подлости, пытаясь вернуть атлетов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ради этого руководство организации переносила квалификационные соревнования, ломая календарь и подставляя представителей Украины и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

В 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане Харлан победила россиянку Анну Смирнову. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE после давления со стороны России дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Старший тренер сборной США по фехтованию Юрий Гельман заявил что решение о наказании для украинский саблистки курировалось Москвой.

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