Международная федерация наплевала на Украину, допустив российского чемпиона, публиковавшего фото с 'Z'

Российский борец Александр Мелехов допущенный к чемпионату мира, который с 16 по 23 сентября пройдет в Белграде. 21-летний новосибирец не скрывал своей поддержки полномасштабного вторжения в Украину, фотографировавшись на фоне буквы Z.

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Кроме того, Мелехов посещал временно оккупированный Крым, хвастаясь об этом в Instagram.

Накануне старта мундиаля, фамилия Мелехова, как нейтрального атлета, появилась в списках участников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 без дополнительных условий.

Олимпийский чемпион Сеула-88 отметил, что представители РФ не станут подписывать декларацию о нейтральном статусе, "где нужно отказываться от своей страны", осуждая войну в Украине.

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