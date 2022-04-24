Крымский шахматист Сергей Карякин, который в 2009 году отказался от украинского гражданства, и в свое время вступил в движение "Putin Team", получил порцию оскорблений в интернете от российских болельщиков после своего доноса на Сhess.com. Популярный портал для онлайн-игры в шахматы 24 февраля стал недоступен в России.

Несколькими днями ранее Карякин обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс.

Поклонники шахмат из РФ с сарказмом "поздравляют" Карякина с тем, что он добился своего, одновременно лишив возможности заниматься любимым видом спорта всех остальных россиян.

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В комментариях болельщики называют Карякина иудой.

За подхалимство перед президентом России Сергея называют "лизоблюдом".

Уроженца Симферополя называют "приспособленцем".

Юзеры считают, что таким "баном" Роскомнадзор сделал хуже только своим гражданам.

Ранее шахматный портал запретил двукратному победителю командного чемпионата мира в составе России (2013 и 2019) Карякину участвовать в призовых турнирах на сайте, а в трансляциях турниров ФИДЕ и призовых соревнований заменил флаги России и Беларуси на одноцветные полотна с изображением мира.

21 марта 32-летний уроженец Симферополя получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине.