'Мерзкий и низкий поступок'. Олимпийский призер пожаловался на притеснение России в мире

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов заявил, что против России на чемпионате мира по фехтованию совершили "мерзкий и низкий поступок". Таким образом 43-летний экс-депутат ЛДПР, отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить украинской саблистке Ольге Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Изначально наша спортсменка была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы на ЧМ-2023.. Позже ее отстранение было отменено.

"Это очередная "уникальная" ситуация вокруг Олимпийских игр. Я такого еще не встречал. Она не красит Олимпийские игры. Пока российских и белорусских спортсменов, которые не нарушали никакие международные спортивные правила, отстраняют и всячески притесняют только потому, что они граждане России и Беларуси, другим дают привилегии, которые они не заслужили. Мерзкий и низкий поступок от Томаса Баха, который обнажает его сущность и обнажает сущность олимпийского движения", – цитирует Носова "Матч ТВ".

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж титулованного дзюдоиста.

"Дмитрий Носов скорее всего понимает кто именно совершил низкий и мерзкий поступок года полтора назад, но корыто само себя не наполнит, а делать по жизни он больше ничего не умеет", – пишут юзеры.

Фанаты стебутся, что как же так, дисквалифировать ту спортсменку, которая победила, а не ту, которая не подала руку.

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