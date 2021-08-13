Мэр японского города зубами испортил медаль олимпийской чемпионки: ей выдадут новую

Японской олимпийской чемпионке по софтболу Миу Гото заменят золотую медаль после того, как мэр города Нагоя Такаши Кавамура укусил награду спортсменки и повредил ее зубами. На чиновника подали более 7 тысяч жалоб.

Как сообщает издание KyodoNews, Кавамура выразил готовность самостоятельно заплатить за изготовление новой медали. Кроме проблем из-за "золота" мэр столкнулся и с обвинениями в сексуальных домогательствах.

4 августа Гото приехала в Нагою, чтобы показать местным жителям награду. В ходе торжественного события 72-летний чиновник жестом призвал спортсменку надеть медаль ему на шею и спросил: "Неужели тебе запрещено вступать в романтические отношения?"

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После этого Кавамура снял маску и для фотографии зажал "золото" между зубами. Таким образом он нарушил коронавирусный протокол, установленный в Японии.

Отметим, что в финале ОИ-2020 по софтболу Япония взяла реванш у США за поражение в финале Олимпиады-2008, выиграв со счетом 2:0.

Для справки:

Софтбол – разновидность бейсбола. Главным отличием этих двух видов спорта является размер и вес мяча. В софтболе он более мягкий и развивает меньшую скорость при полете, что делает игру менее травматичной, чем традиционный бейсбол.

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