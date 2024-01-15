'Меня это унижает': вице-чемпион ОИ из РФ пожаловался, что его заставляют 'смотреть в глазок' на турниры без россиян

Чемпион мира и вице-чемпион Олимпиады Илья Авербух пожаловался на то, что не может следить за спортивными соревнованиями во время отстранения россиян. Бывший фигурист назвал континентальное европейское первенство-2024, которое состоялось в Литве, турниром второго сорта в отсутствии представителей РФ.

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Об этом Авербух заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Хореограф шоу "Ледниковый период" добавил, что по этой же причине якобы не смотрит матчи международных футбольных турниров, таких, как Лига чемпионов или Лига Европы, откуда россиян исключили после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Без россиян чемпионат Европы по фигурному катанию это действительно турнир категории Б, и смотреть его нет смысла никакого. Я там ничего не вижу. Мне неприятно смотреть международные турниры. У меня ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: "Если хочешь, смотри в глазок". Меня это унижает, поэтому я и не хочу смотреть. Это касается не только фигурного катания, но и футбола. Я обожаю футбол, но не хочу смотреть еврокубки, пока там нет наших. Это мое внутреннее ощущение, я не могу и не хочу его побеждать в себе", – сказал Авербух.

Ранее на ЧЕ по фигурному катанию, который прошел в Литве, полностью посрамили российских пропагандистов. Кроме того, на турнире болельщики прокричали "Слава Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратный чемпион Украины по фигурному катанию Иван Шмуратко устроил яркий перформанс на ЧЕ, выйдя на лед в белой рубашке с красным пятном на груди. А экс-чемпионка мира россиянка Мария Бутырская со словами "вы что, тупые?" раскритиковала судейство на турнире.

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