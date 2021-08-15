Медальный для Украины вид спорта исключили из программы Олимпиады-2024

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит МакКоннелл заявил, что каратэ не будет представлено на Олимпийских играх-2024 в Париже. Также не будет бейсбола и софтбола. В качестве аргумента МакКоннелл привел необходимость поддерживать "баланс" между традиционными дисциплинами и дисциплинами, находящимися на стадии развития.

Вместо этого на Олимпиаде-2024 появятся четыре новых вида спорта. Процесс выбора "был прозрачным" и завершился еще перед Олимпийскими играми в Токио, отметил МакКоннелл.

"В феврале 2019 года были отобраны четыре дополнительных вида спорта, а именно брейкданс, скалолазание, скейтбординг и серфинг", – цитирует заявление организаторов ОИ-2020 france24.com со ссылкой на АFP.

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МакКоннелл отверг обвинение, что МОК руководствовался исключительно финансовыми вопросами.

"Если бы все упиралось в деньги, мы бы выбрали виды спорта, способные заполнить стадионы на 80 000 мест", – сказал он, отметив, что "традиционные виды спорта, такие как легкая атлетика, гимнастика или плавание всегда дают очень хорошие рейтинги телетрансляций".

С другой стороны, он понимает желание МОК "соблазнить молодую аудиторию".

"Четыре вида спорта, выбранные для Олимпиады-2024, вносят реальный баланс в олимпийскую программу. В Токио были хорошо представлены командные виды спорта, в частности, единоборства, но больше городских дисциплин привносили совершенно иную динамику по сравнению с традиционными видами спорта", – заявил спортивный директор МОК.

Попадание на Олимпиаду-2024 брейк-данса даст импульс в пользу большего количества городских видов спорта, которые нацелены на молодежную аудиторию.

МакКоннелл признался, что помимо "популярности", при выборе видов спорта учитывались и другие критерии, в том числе их "универсальный" характер, "приверженность спортсменов" или даже "чемпионаты мира", посвященные им.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 Украина взяла две медали в каратэ. Станислав Горуна завоевал бронзову медаль в категории до 75 килограмм, а Анжелика Терлюга стала вице-чемпионкой в весовой категории до 55 килограмм.