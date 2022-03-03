Автобус российских лыжников в Норвегии расписали лозунгами "Слава Украине!" Фотофакт

Сборная России по лыжным гонкам, которая готовилась к этапу Кубка мира в Норвегии, получила привет из Украины. Припаркованный в Холменколлене российский вакс-грузовик (трейлер, где лыжи смазываются специальной смазкой) был разрисован украинскими флагами и лозунгами.

Нескольким членам сборной России по лыжным гонкам пришлось провести утро за отмыванием своего транспортного средства, сообщает NRK.

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Одним из них был эстонец Урмас Вяльбе, муж Елены Вяльбе – знаменитой российской лыжницы. Российские сервисеры (люди, которые занимаются смазкой лыж) сообщили о вандализме в полицию.

"Как я отнесся к случившемуся? Люди могут делать все, что им заблагорассудится. Везде разные люди, так что все в порядке. Автобус моют", – сообщил Вяльбе.

По словам Урмаса, у всех спортсменов подавленное состояние, так как сборную РФ сперва отстранили от соревнований в Норвегии, а затем Международная федерация лыжного спорта отказала им в участии в любых международных соревнованиях в будущем.

"Мы знали, что это может случиться. Я старый человек, мне скоро на пенсию. Но молодые спортсмены едут домой, их не допускают к соревнованиям, ни в этом году, ни в следующем. Это безумие. Это очень плохая ситуация", – говорит Вялбе.

Тренер сборной Канады Эрик де Нис рассказал NRK, что вакс-трейлер выглядел совершенно нормально, когда они покидали этот район во вторник вечером.

"А сейчас его разрисовали, но я понимаю, почему", – добавил Эрик де Нис.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" у себя в Twitter обратилась к российским солдатам, которые пришли "освобождать" Украину от "нацистов". Футбольный клуб настоятельно предложил оккупантам идти в том же направлении, что и русскому кораблю.