Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила порцию нелестных комментариев от российских болельщиков после своего заявления с ситуацией по отстранению российских спортсменов от международных турниров. Захарова заявила, что все попытки выдавить РФ из международного спорта обречены на провал

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Дипломат добавила, что это должны понимать и те, "кто на словах радеет за высокие моральные принципы и независимость спорта от политики".

"Любые искусственные требования, особенно политического характера, которые предъявляются к нашим спортсменам, к другим спортсменам в качестве условий для их участия на мировых спортивных мероприятиях, которые делаются по линии Международного олимпийского комитета, тем более в рамках ультимативной повестки, ущербны и неприемлемы", – заявила Захарова в интервью ТАСС.

Болельщики из РФ предложили Захаровой проснутся и протрезветь, так как Россия уже давно отсутствует в мировом спорте, как равноправный субъект.

Захарову называют "лживой тварью", вспоминая ее заявления в начале прошлого года, в котором она опровергала слухи о полномасштабном вторжении в Украину.

"Просто вставлю тут заявление этой алкостримерши от февраля 2022 года: "Когда в последние два месяца мы читаем западные СМИ, слышим заявления из Белого дома и с Даунинг-стрит о том, что Россия намерена напасть (на Украину), мы отдаем себе отчет, что заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями", – цитируют представительницу МИД.

Юзеры с иронией "хвалят" Путина, которому успешно удалось выдавить своих спортсменов из мировых стартов.

Российские пользователи интересуются, как долго им еще терпеть Захарову и ее высказывания.

"Одного не понимаю - почему эту пропитуху, которая уже кучу раз опозорилась, не заменят на какое-то более свежее лицо? Поставили бы какую-нибудь бойкую молодую девку с внешностью Зухры, например, она бы боролась с проклятым западом, не вызывая отвращение и смех хотя бы у ва*ы?" - пишут фанаты спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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