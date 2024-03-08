Мария Захарова устроила 'вопли и сопли' из-за 'русофобского курса МОК' и стала посмешищем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Глава МОК накануне категорично ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который обвинил функционера в предательстве спорта.

Приспешник режима Владимира Путина называл политически мотивированным отстранение атлетов из России от соревнований, на что глава МОК напомнил ему о войне в Украине и позорной ОИ-2014 в Сочи.

"Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны Баха, которого коллективный Запад втянул в русофобский курс", – заявила Захарова.

Такой пафос со стороны россиянки вызвала бурную реакцию у соотечественников. Любители спорта из РФ назвали слова Захаровой "воплями и соплями".

"Наблюдаем, а сделать ничего не можем. Только вопли и сопли", "Президент России занимается публичной пропагандой допинга, а Захаров все о Бахе печется, заботливая какая", – отмечают фанаты.

Также юзеры не смогли не вспомнить пристрастие Марии Захаровой к алкоголю.

"Назову тебя милою, Только похмелиться мне дай", "Вроде не пятница", "уже Бахнула", "Манечка праздновать начала","Она бы хоть перерыв делала между подходами к бутылке", "Ну после очередной рюмки Захарову просто не заткнуть о русофобии", – глумятся пользователи.

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