МакГрегора увезли на носилках в больницу после боя с Порье. Видео

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор (22-6) не смог самостоятельно покинуть октагон после поражения от Дастина Порье (28-6). Знаменитого ирландца на каталке увезли в больницу.

Conor McGregor was taken from the octagon on a stretcher after suffering a leg injury in his TKO loss to Dustin Poirier. #UFC264 | Full story: https://t.co/LeOIgcERD4 pic.twitter.com/7SSDdN5Ncu — MMA Junkie (@MMAjunkie) July 11, 2021

Conor McGregor had to leave the arena in a stretcher. pic.twitter.com/zGoagJh7b0 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 11, 2021

Главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сразу после боя объявил, что у Конора сломана нижняя большеберцовая кость. Эту же информацию позже подтвердило издание Mmajunkie.

"Я не знаю, как они, черт возьми, так быстро догадались", – пошутил глава UFC Дана Уайт.

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Президент UFC заявил, что после восстановление ирландского спортсмен, будет иметь смысл четвертый бой.

"Все дело в сроках. Завтра Конору предстоит операция. Мы знаем, как долго он собирается проходить реабилитацию. Сколько ему понадобится времени на то, чтобы восстановиться", – добавил Уайт.

Напомним, что главный бой UFC 264 между МакГрегором и Порье завершился после первого раунда.

В одном из моментов Конор, отступая, сломал ногу.

После поединка МакГрегор заявил, что это не конец и он хочет четвертый поединок с Порье.

Сам Дастин послал всех фанатов, которые его освистывали, в ж*пу.