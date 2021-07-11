МакГрегора увезли на носилках в больницу после боя с Порье. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Конор МакГрегор

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор (22-6) не смог самостоятельно покинуть октагон после поражения от Дастина Порье (28-6). Знаменитого ирландца на каталке увезли в больницу.

Главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сразу после боя объявил, что у Конора сломана нижняя большеберцовая кость. Эту же информацию позже подтвердило издание Mmajunkie.

Большеберцовая кость человека (выделено красным)

"Я не знаю, как они, черт возьми, так быстро догадались", – пошутил глава UFC Дана Уайт.

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Президент UFC заявил, что после восстановление ирландского спортсмен, будет иметь смысл четвертый бой.

"Все дело в сроках. Завтра Конору предстоит операция. Мы знаем, как долго он собирается проходить реабилитацию. Сколько ему понадобится времени на то, чтобы восстановиться", – добавил Уайт.

Бойцы с первых минут пошли в рубку.

Напомним, что главный бой UFC 264 между МакГрегором и Порье завершился после первого раунда.

Конор сломал ногу.

В одном из моментов Конор, отступая, сломал ногу.

В конце раунда Конор внезапно упал.

После поединка МакГрегор заявил, что это не конец и он хочет четвертый поединок с Порье.

Конор МакГрегор

Сам Дастин послал всех фанатов, которые его освистывали, в ж*пу.

Дастин Порье
UFCКонор МакГрегорДастин Порье