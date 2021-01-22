МакГрегор – Порье 2: стали известны результаты взвешивания

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор и его соперник по реваншу Дастин Порье прошли официальную церемонию взвешивания перед боем, который станет главным событием UFC 257.

Американец оказался немного тяжелее своего оппонента. Весы под ним показали 70,76 килограмма, а результат ирландца составил 70,3 килограмма.

Дэн Хукер и Майкл Чендлер, которые выступят в со-мейн ивенте турнира, показали одинаковый вес – 70,76 килограмма.

Напомним, что реванш между МакГрегором и Порье пройдет в субботу, 23 января, на так называемом Бойцовском острове в Абу-Даби. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года и закончился досрочной победой Конора во втором раунде.

В последний раз ирландец выходил в октагон год назад. Тогда он нокаутировал Дональда "Ковбоя" Серроне за 40 секунд. Что касается последнего боя американца, то Дастин победил Хукера единогласным решением судей в июне 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали гонорары МакГрегора и Порье за реванш на UFC 257. Ожидается, что Конор заработает в пять раз больше, чем его соперник.