МакГрегор опустился в рейтинге легкого веса UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор (22-5) опустился на шестое место в рейтинге легковесов UFC после сенсационного поражения в бою против Дастина Порье на 257-м номерном турнире.

Как сообщается на официальном сайте промоушена, "Ноториус" потерял две позиции, а его американский обидчик вышел в лидеры дивизиона, сместив своего соотечественника Джастина Гэтжи с первого места. На четвертую строчку поднялся бывший трехкратный чемпион Bellator Майкл Чендлер, который в своем дебютном поединке неожиданно нокаутировал новозеландского бойца Дэна Хукера.

Полностью десятка сильнейших легковесов UFC выглядит следующим образом:

Чемпион – Хабиб Нурмагомедов

1. Дастин Порье (США) поднялся на 1 позицию;

2. Джастин Гэтжи (США) опустился на 1 позицию;

3. Чарльз Оливейра (Бразилия) без изменений;

4. Майкл Чендлер (США) первое появление в рейтинге;

5. Тони Фергюсон (США) без изменений;

6. Конор МакГрегор (Ирландия) опустился на 2 позиции;

7. Рафаэль Дос Аньос (Бразилия) без изменений;

8. Дэн Хукер (Новая Зеландия) опустился на 2 позиции;

9. Пол Фелдер (США) опустился на 1 позицию;

10. Диего Феррейра (Бразилия) опустился на 1 позицию.

Напомним, что один из самых ярких нокаутов UFC 257 записал на свой счет узбекский боец Махмуд Мурадов, который своим ударом заставил соперника "станцевать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МакГрегора отстранили от поединков на полгода.