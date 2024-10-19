Магучих снялась для украинского журнала. Фото
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту и рекордсменка мира Ярослава Магучих заинтриговала своих подписчиков своими снимками. 22-летняя днепрянка у себя в Instagram выложила два снимка с новой фотосессии для модного журнала.
"Ищите меня на страницах нового осеннего выпуска "Vogue Ukraine", – подписала кадры легкоатлетка.
В ответ поклонники спортсменки завалили ее восторженными комментариями.
Несколько недель назад Ярослава приняла участие в фотосессии для модного украинского бренда CHER’17.
Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.
Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м.
14 августа перед тем, как уехать с Олимпиады-2024, Рося снялась в романтичной фотосессии в центре Парижа.
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