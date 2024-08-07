'Слышали взрывы': как Магучих двое суток говорила в Париже об атаках РФ на Украину, а мы искали для нее круассаны, чтобы отпраздновать 'золото' ОИ

Находясь непосредственно на Олимпиаде и наблюдая за нашими спортсменами, ты понимаешь, насколько важна их миссия в условиях войны и зависимости Украины от иностранной поддержки. Особенно это касается топов, в частности яркой победительницы Парижа-2024 Ярославы Магучих, раздавшей во Франции такое количество интервью, что, пожалуй, трудно однозначно сказать, где нагрузка больше – в секторе во время прыжков или уже после – под прицелом камер и в окружении диктофонов.

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После победы в прыжках в высоту путь Ярославы от выхода из чаши стадиона до микс-зоны однозначно занял больше часа, потому что в течение хода она постоянно останавливалась для комментариев аккредитованным телеканалам. Еще, наверное, столько же или немного меньше Магучих провела в разговорах на диктофон, как на украинском, так и на английском. А потом еще пошла и на пресс-конференцию.

Общение украинской звезды с иностранными СМИ продолжалось и в течение двух суток. Это были такие медиамонстры, как CNN, ABC, NBC, Reuters AP, Guardian и многие другие.

Иностранную прессу интересовало все. А особенное внимание почему-то обратили на спальник, в котором между попытками отдыхает Ярослава, хотя тема уже не нова – спортсменка делает так определенное время, на что и в Париж обращали внимание и украинские, и мировые СМИ.

Но тут о сине-зеленом "мешке" снова заговорили, и Магучих терпеливо объяснила, что такой совет ей дал один из тренеров, Сергей Степанов. Ведь слишком длинное сиденье между прыжками приводит к застою крови в ногах, поэтому теперь, готовясь к новой попытке, украинка лежит и считает тучи или закрывает глаза и сосредотачивается на своем дыхании.

Конечно, много внимания в вопросах уделяется и войне с РФ, но интересуют не какие-либо детали боевых действий или отношение наших атлетов к россиянам, а большее ментальное влияние.

О том, какая у нас сейчас ситуация в стране. Как вывозим все это ментально и физически. Вообще, насколько наши люди сильны.

"Спорт для них интересен, но они не понимают, как мы живем в принципе в стране, где идет война, а не то, что соревнуемся. Мы рассказываем максимально, насколько можем. Я в каждом интервью говорю, насколько благодарна военным. И это не просто слова, а это действительно идет от чистого сердца", – подтвердила нам бронзовый призер ОИ-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко.

Но девушки не устают напоминать миру, что действительно происходит в Украине, пока на аренах и улицах Парижа продолжается праздник спорта.

"Мы выиграли наши медали для наших людей, для наших защитников. И это дает украинским атлетам возможность говорить о нашей ситуации, о войне в Украине, потому что на самом деле мы хотим мира. К сожалению, это невозможно даже во время Олимпиады, ведь Россия не прекращает". свои атаки на мой родной город и другие города Украины. Пока мы прыгали, раздавалось много воздушных тревог и взрывов в моем регионе.

"Конечно, я волнуюсь за родителей, за сестру, потому что они в Днепре. Они писали мне: "Мы слышали взрывы, это было очень громко". И в глубине души я хочу быть с ними, потому что это моя семья. Я помню, что однажды я могу их потерять", – признавалась СМИ Ярослава.

Относительно своей победной высоты 2 метра украинка рассказала, что была готова прыгать и выше. Появилась и некоторая нервозность, когда уже в последний момент планка дважды не удержалась на 2,02 метра: "Вылетала с запасами, но немного не доделала. Вот о чем мы говорим, что есть над чем работать и что совершенствовать, чтобы потом выходить" и брать более высокие высоты. Но когда поняла, что все же стала олимпийской чемпионкой, я успокоилась, выдохнула".

В свои 22 года Магучих выиграла все соревнования, которые есть на нашей планете и вдобавок ко всему обновила считавшийся вечным мировой рекорд Стефки Костадиновой. Но Ярослава не считает, что 2,10 метра – ее предел. Как и президент ФЛАУ Ольга Саладуха. В разговоре с нами она отметила, что украинка на тех исторических соревнованиях была в такой замечательной форме, что, казалось, могла преодолеть и 2,15.

Сама Ярослава тоже не собирается останавливаться на имеющихся достижениях, ведь перед ее глазами есть шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, который не устает обновлять мировые рекорды и снова сделал это в Париже, перевалив через планку на высоте 6,25 метра. Вот и украинка собирается работать еще больше, чтобы улучшить свой рекорд.

Кстати, в дополнение к золотой медали мы после соревнования подготовили для Магучих свой маленький подарок или, скорее, даже угощение. Ведь во время последнего разговора с Ярославой накануне Олимпийских игр мы обсуждали Париж, его красоту, магию и... круассаны, очень любящие прыгунки. Но поскольку до соревнований такую еду не очень можно, особенно хрупким высотницам, мы договорились, что французской выпечкой уже праздновать "золото".

Ярослава свою часть сделки выполнила, поэтому и нам пришлось задуматься над тем, где найти круассаны в Париже в воскресенье вечером, ведь, во-первых, в этот день большинство пекарен и магазинов либо вообще закрыты, либо готовят свежие вкусности только утром. В этом мы благодарны коллегам, которые также подключились к этому квесту и уговорили работников одной из пекарен сделать вечером три свежих круассана.

Оказалось, что после нескольких часов соревнований и общения с прессой выпечка оказалась очень кстати. "Конечно, я их съела", – на следующий день с улыбкой призналась спортсменка.

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