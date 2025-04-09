Магучих поразила своим внешним видом в Португалии. Фотофакт

Прославленная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает подготовку к летнему сезону в Португалии – и не только радует болельщиков спортивной формой, но и впечатляет внешним видом. Украинская прыгунья в высоту разместила новые снимки с тренировок на португальском стадионе в городе Вила-Реал-де-Санту-Антонио, и они мгновенно собрали множество восторженных комментариев.

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На фото 23-летняя днепрянка позирует на беговой дорожке в облегающем бирюзовом спортивном костюме от PUMA и кроссовках той же марки. Белая кепка Red Bull дополняет образ.

На одном из снимков она игриво приподнимает кепку и делает "поцелуй в кадр", на другом — просто улыбается, уверенно стоя на дорожке. Весь образ — стильный, лёгкий и яркий — подчёркивает отличную физическую форму и природную красоту спортсменки.

Поклонники не остались равнодушны. "Я никогда тебе этого не говорил, ведь ты прежде всего невероятная спортсменка, но ты также и исключительно красивая женщина", – признался один из юзеров под фото украинки в Instagram.

Пост собрал сотни лайков, в очередной раз подтвердив факт, что наша соотечественниц является не только звездой мирового спорта, но и настоящей иконой стиля.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно То, что делала Магучих на пляже Тенерифе, сняли скрытой камерой. Отец жениха Ярославы Сергей Степанов подсмотрел за своей будущей невесткой, выложив небольшой ролик в сеть.

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