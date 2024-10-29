Магучих показала, в каком виде она была перед церемонией награждения, где получила приз лучшей легкоатлетки Европы. Фото

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, перед торжественной церемонией вручения приза лучшей легкоатлетки Европы, приняла участие в небольшой фотосесии в Скопье, где проходило меропоприятие. 23-летняя днепрянка снялась на площади в столице Северной Македонии, собрав восторженные комментарии в Instagram.

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Для прогулки наша спортсменка выбрала стиль casual-шик, который сочетает в себе элегантность и комфорт.

Рося надела топ с открытыми плечами светлого оттенка, который подчеркивал линию плеч и придавал ее образу женственности и легкости с небольшим романтичным оттенком. Черные прямые джинсы создавали контраст, делая look более структурированным и гармоничным. Это классическое сочетание темного и светлого выглядело элегантно и современно.

Белые кроссовки с платформой добавляют образу динамичности и современности,

Очки прямоугольной формы подчеркивают черты лица и создавали завершенность образа.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих появилась торжественной церемонии Golden Tracks 2024 с украшением на шее, на котором было написано "Dnipro".

Во время флеш-интервью Ярослава призналась, что "Эта награда для всего моего народа в Украине".

Отметим, что Ярослава Магучих произвела настоящий фурор своим внешним видом на торжественной церемонии Golden Tracks 2024. Наша соотечественница стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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