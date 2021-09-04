Магучих победила в Бриллиантовой лиге, опередив россиянку Ласицкене

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Магучих победила в Бриллиантовой лиге

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла 13-й этап Бриллиантовой лиги, который проходил в Брюсселе. Наша 19-летняя прыгунья в высоту показала результат 202 сантиметра, опередив свою главную конкуренту россиянку Марию Ласицкене.

Магучих победила в Бриллиантовой лиге, опередив россиянку Ласицкене

Днепрянка с первой попытки взяла высоту, в то время как Ласицкене это сделать не удалось. Понимая, что она проигрывает, Мария перенесла планку на 204 см, но она ей не покорилась.

Магучих также неудачно попыталась прыгнуть на 204 см, однако это уже ни на что не влияло.

Видео дня

С таким же результатом финишировала и австралийка Никола Макдермотт, но украинская легкоатлетка ее опередила за счет меньшего числа попыток.

Юлия Левченко

Еще одна представительница Украины Ирина Геращенко завершила выступления четвертой. Юлия Левченко заняла восьмое место.

Заключительный этап Бриллиантовой лиги пройдет 8-9 сентября в Цюрихе.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Игр-2020 Магучих обняла представительницу команды Олимпийского комитета России Марию Ласицкене.

Совместное фото Ярославы Магучих с Марией Ласицкене.

Этот кадр вызвал скандал в Украине.

Ярослава Магучих

В Минобороны Украины пообещали провести серьезный разговор с Ярославой по возвращении в Киев.

Ярослава оказалась в неудобном положении

Позже сама легкоатлетка разместила пост в Instagram, где словами "враг готов на все" объяснила свое поведение.

Магучих объяснила ситуацию

Свое слово в этом скандале сказала и Ласицкене.

Ласицкене на ОИ выиграла "золото", а Магучих - "бронзу"

Спустя некоторое время украинский комментатор Виталий Волочай рассказал, как на самом деле появился этот снимок.

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