Магучих победила в Бриллиантовой лиге, опередив россиянку Ласицкене

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла 13-й этап Бриллиантовой лиги, который проходил в Брюсселе. Наша 19-летняя прыгунья в высоту показала результат 202 сантиметра, опередив свою главную конкуренту россиянку Марию Ласицкене.

Днепрянка с первой попытки взяла высоту, в то время как Ласицкене это сделать не удалось. Понимая, что она проигрывает, Мария перенесла планку на 204 см, но она ей не покорилась.

Магучих также неудачно попыталась прыгнуть на 204 см, однако это уже ни на что не влияло.

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С таким же результатом финишировала и австралийка Никола Макдермотт, но украинская легкоатлетка ее опередила за счет меньшего числа попыток.

Еще одна представительница Украины Ирина Геращенко завершила выступления четвертой. Юлия Левченко заняла восьмое место.

Заключительный этап Бриллиантовой лиги пройдет 8-9 сентября в Цюрихе.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Игр-2020 Магучих обняла представительницу команды Олимпийского комитета России Марию Ласицкене.

Этот кадр вызвал скандал в Украине.

В Минобороны Украины пообещали провести серьезный разговор с Ярославой по возвращении в Киев.

Позже сама легкоатлетка разместила пост в Instagram, где словами "враг готов на все" объяснила свое поведение.

Свое слово в этом скандале сказала и Ласицкене.

Спустя некоторое время украинский комментатор Виталий Волочай рассказал, как на самом деле появился этот снимок.