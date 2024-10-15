Магучих откровенно ответила, что думает про российскую соперницу, которую взбесили слова украинки

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отреагировала на слова российской легкоатлетки Елене Куличенко, выступающей под флагом Кипра. Перед Играми в Париже Ярослава раскритиковала разрешение уроженке Одинцово выступить в Париже, что в буквальном смысле взбесило ее соперницу по сектору для прыжков в высоту.

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"Честно, мне немного наплевать, что она говорит и что она думает. На Олимпийских играх всем спортсменам достаточно внимания было. Но мне смешно это слушать, честно, поэтому я ничего не могу ответить на этот вопрос, – цитирует Магучих tribuna.com.

Отметим, что перед стартом Олимпиады Куличенко угодила в громкий скандал, когда у нее обнаружили аккаунт в OnlyFans. При этом брат Куличенко обвинил во всем Украину и Ярославу Магучих.

Ранее Магучих призналась, что поставила себе цель побить свой же мировой рекорд, а также побить достижение Игр. Наша соотечественница отметила, что она полностью верит в возможность переписать историю легкой атлетики в прыжках в высоту.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих лишь несколько часов наслаждалась моментом, когда вечером 7 июля установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту. Уже на следующие утро российское террористическое государство нанесло ракетный удар по Киеву, где было разрушено одно из отделений "Охматдета".

22-летняя легкоатлетка из Днепра отметила, что пережила невероятное психологическое потрясение.

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