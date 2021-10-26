Магучих – о смене гражданства: много стран предлагали, но я не могу переехать

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих призналась, что ей поступало очень много предложений выступать за другие страны. В эфире Youtube-канала "Бегущий Банкир" наша титулованная спортсменка сказала, что Кипр, Америка и Германия хотели, чтобы она выступала под их флагами.

Обладательница бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио отметила, что не может переехать, так как не видит себя в какой-то другой стране.

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"Вот жить, или учиться – ну не вижу вообще. Путешествовать – да, пожалуйста. жить – только в Украине. На данный момент у меня вот такая точка зрения, я не знаю, что будет через 10 , через 15 лет. Ограничиваю ли я этим свои какие-либо возможности в будущем? Нет, я так не думаю. На самом деле много стран предлагали, но просто когда ты сильно не зацикливаешся на этом – предложили и предложили. И все, ну куда", – сказала Магучих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Магучих призналась, что нейтрально относится к отстранению российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 отметила, что не знает всех нюансов дела, в частности, в отношении ее соперницы из РФ Марии Ласицкене.

Напомним, что Ярослава после завоевания "бронзы" на ОИ в Токио сфотографировалась с победительницей Игр Ласицкене. В обществе этот снимок вызвал бурную реакцию.

После возвращения из Японии Ярослава объяснила, почему так получилось. Комментатор, работавший на соревнованиях, Виталий Волочай рассказал, что на самом деле этот кадр был вырван из контекста.

8 сентября в Цюрихе состоялся последний в сезоне этап Бриллиантовой лиги.

Магучих драматично уступила первую строчку своей российской конкурентке, которая превзошла результат украинки лишь в последней попытке.

После соревнований в сеть попал еще один снимок, на котором есть Ярослава и спортсменка из РФ.