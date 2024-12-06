Магучих назвали 'оленем года' из-за видео в Instagram

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих начала подготовку к новому сезону, открыв тренировочный лагерь на испанском острове Тенерифе. 23-летняя днепрянка приступила к занятиям после двухмесячной паузы и отдыха, чем привела в восторг фанатов.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram Магучих опубликовала видео, на котором она показала свою разминку. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту вызвала огненные комментарии на беговую разминку, во время которой Ярослава тренирует подходы к планке широким шагом.

"Утренняя рутина. Впереди еще полтора месяца на острове и я безгранично радуюсь, что могу быть в этом волшебном месте", – подписала ролик спортсменка.

Фанаты не остались равнодушными. "Наверное, таким шагом хорошо в магазин спешить, который вот-вот закроется", "Олень года", "Лань", "Отличная работа", "Отличные резкость и координация движений, особенно для такого роста", "Благословенны твои суставы", "Это когда в туалет очень сильно приспичило", "Какие длинные ноги! Неудивительно, что ты так прыгаешь", "Продолжай в том же духе", – пишут подписчики.

Отметим, что на выходных Ярослава посетила мероприятие под названием World Athletics Awards 2024 в Монако, где она получила одну из почетных наград. До этого Магучих призналась, что с ней произошло после победы на Олимпиаде-2024. Также спортсменка рассказала о хейте в свой адрес перед Играми в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих назвала своей главной целью побить рекорд российской спортсменки на Олимпийских играх.

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