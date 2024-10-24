'Люди всегда найдут, к чему прикопаться': Магучих отреагировала на хейт в сторону ее жениха

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих была шокирована реакцией украинцев на ее встречу с женихом Назаром Степановым после победы на Играх-2024. 23-летняя спортсменка отметила, что соотечественники в буквальном смысли засыпали ее избранника хейтом за якобы прохладное отношение к любимой.

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Об этом Магучих заявила в интервью изданию "Левый берег". По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, люди постоянно влезают в личную жизнь спортсменов, не зная личных качеств спортсменов и о том, какие между ними на самом деле отношения.

"Люди всегда найдут, к чему прикопаться, особенно когда это касается личной жизни. Мне было неприятно оттого, что на моего избранника полился хейт. Однако эта тема всегда интересна. Ничего страшного не произошло, он меня хорошо встретил. Более того, люди просто не знают, насколько он хороший человек", – сказала Магучих.

Ранее в интервью OBOZ.UA Ярослава рассказала, что отложила свадьбу с Назаром и назвала объективную причину. Также спортсменка рассказала, как молодой человек ей сделал предложение. Также наш сайт показал, как выглядит 20-летний жених Магучих и подробно рассказывал об истории любви спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала о своих отношениях с россиянкой из сборной Кипра Еленой Куличенко. Кроме того, украинка вспомнила, как давала отпор росСМИ на Олимпиаде-2024.

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