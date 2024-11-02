'Любит вся страна, весь мир'. Навка сделала громкое заявление и стала посмешищем

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российская фигуристка Камила Валиева сможет вернуться на свой уровень и этого возвращения якобы ждет вся планета. 18-летняя Валиева призналась, что хочет продолжить карьеру после окончания ее дисквалификации за допинг.

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2 октября Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Более того, россиянку обязали выплатить все финансовые издержки, которые понесли стороны во время рассмотрения дела.

"Уверена, что Камила обязательно должна вернуться. Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Она может быть разноплановой, строгой, детской, нежной. Уверена, что она найдет в себе силы и вернет технический арсенал", – сказала 49-летняя жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Такой пафос со стороны Навки вызвал насмешки со стороны болельщиков РФ. Фанаты обвинили олимпийскую чемпионку во лжи.

"Супруга пресс-секретаря президента это пока ещё не весь мир", "Лицемеры. Жалкие лицемеры. Такой девочке, как Валиева, вес куда девать? Куда девать попу, грудь, плечи, ставшие сантиметров на 10 шире? Какой там арсенал... Тупые взрослые опять врут", "Я надеюсь, любить Валиеву, это ещё не приказ по стране?", "А мы удивляемся, что живём в Зазеркалье, где допингистки считаются героями нации, а жена Пескова поддерживает употребление допинга, для них обман и ложь это норма жизни", – пишут юзеры.

Ранее Навка была высмеяна после того, как высказалась про свое ледовое шоу ""История любви Шахерезады", которое прошло в Индии.

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