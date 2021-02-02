Лыжница сломала ногу во время гонки Кубка мира, но заметила это только после финиша

Финская лыжница Кертту Нисканен сломала ногу во время очередного этапа Кубка мира в шведском Фалуне, но заметила это уже после того, как финишировала.

Спортсменка сообщила об этом на своей странице в Instagram и рассказала, что преодолеть последние километры дистанции ей помог адреналин. Она пожаловалась, что находилась в хорошей форме и была готова успешно провести нынешний сезон. Сроки ее восстановления не уточняются.

"Плохие новости из Фалуна. Во время субботней гонки я ощущала сильную боль в ноге. Адреналин помог мне через силу преодолеть последние километры, оставшиеся до финиша. После окончания гонки боль была действительно сильной. Когда я приехала в Финляндию, причина стала известна. Я сломала большеберцовую кость левой ноги. Я была в хорошем состоянии и могла достигнуть многого этой зимой. Теперь мне очень грустно", – подписала Нисканен свой снимок в социальной сети.

Отметим, что, несмотря на перелом ноги, финская лыжница сумела занять 12-е место в этой гонке Кубка мира. Она занимает 25-ю позицию в общем зачете с 206 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на этих же соревнованиях российский лыжник Александр Большунов попал в скандал, сначала попытавшись ударить палкой своего финского соперника Йони Мяки, а затем врезавшись в него на финише. Он может получить за это нападение до двух лет тюрьмы.