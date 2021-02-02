Лыжница сломала ногу во время гонки Кубка мира, но заметила это только после финиша

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
5,7 т.
Кертту Нисканен

Финская лыжница Кертту Нисканен сломала ногу во время очередного этапа Кубка мира в шведском Фалуне, но заметила это уже после того, как финишировала.

Спортсменка сообщила об этом на своей странице в Instagram и рассказала, что преодолеть последние километры дистанции ей помог адреналин. Она пожаловалась, что находилась в хорошей форме и была готова успешно провести нынешний сезон. Сроки ее восстановления не уточняются.

"Плохие новости из Фалуна. Во время субботней гонки я ощущала сильную боль в ноге. Адреналин помог мне через силу преодолеть последние километры, оставшиеся до финиша. После окончания гонки боль была действительно сильной. Когда я приехала в Финляндию, причина стала известна. Я сломала большеберцовую кость левой ноги. Я была в хорошем состоянии и могла достигнуть многого этой зимой. Теперь мне очень грустно", – подписала Нисканен свой снимок в социальной сети.

Кертту Нисканен на костылях

Отметим, что, несмотря на перелом ноги, финская лыжница сумела занять 12-е место в этой гонке Кубка мира. Она занимает 25-ю позицию в общем зачете с 206 очками.

Кертту Нисканен поделилась новостью на своей странице в социальной сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на этих же соревнованиях российский лыжник Александр Большунов попал в скандал, сначала попытавшись ударить палкой своего финского соперника Йони Мяки, а затем врезавшись в него на финише. Он может получить за это нападение до двух лет тюрьмы.

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