Лыжница из Бразилии установила уникальный рекорд на Олимпиде-2022

Необычное достижение вписала в историю Олимпийских игр бразильская спортсменка Жаклин Моран. В Пекине-2022 она выступила на своей восьмой Олимпиаде и оказалась единственной в мире, кто появился на таком количестве Игр – причем, и зимних, и летних.

Моран участвовала в соревнованиях по трем видам спорта: лыжным гонкам, биатлону и маунтинбайку. Спортсменка из Южной Америки появлялась на трех летних Олимпиадах (2004, 2008, 2020) и пяти зимних (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

В Китае Моран в возрасте 46 лет стартовала в турнире по лыжному спорту: в спринте она оказалась на 84-м месте итогового протокола, в гонке на 10 км классическим стилем – на 82-м.

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Наивысшим результатом спортсменки из Бразилии стало 18-е место в кросс-кантри в Афинах-2004. В зимних видах она выступала менее удачно: в Сочи-2014 Жаклин была 64-й в лыжном спринте и 74-й в биатлонной индивидуальной гонке.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022 ветерану доверили нести национальный флаг своей страны.

Также в Пекине на своих восьмых играх пребывает немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн, но она неизменно участвует в соревнованиях только по одном виду спорту. А чаще всех на Олимпийских играх выступал канадец Иан Миллар – 10 раз в конном спорте в 1972-2012 годах.

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