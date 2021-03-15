Лукашенко выиграл лыжную гонку после "случайных" падений соперника на финише. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко и его команда стали победителями "Минской лыжни", в рамках которой четыре спортсмена поочередно соревновались на дистанции 2 км.

На финишной прямой его соперник якобы случайно терял равновесие и неоднократно оказывался на снегу, что сильно насмешило Лукашенко и позволило ему занять первое место.

После финиша "президент" признался, что победа далась ему непросто, и отметил, что временами отвлекался от гонки из-за большого количества зрителей, которые собрались на стадионе.

"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее. Я подумал о том, что, когда будет эта стрельба, лучше тишина, чем шум. И даже на финише: по свежей трассе финишируешь (разница большая для лыжника) и отвлекаешься на трибуны – еле не упал там. Поэтому по-всякому бывает", – цитирует слова Александра официальный сайт президента Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции против Лукашенко и всего руководства Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК).