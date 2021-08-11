Лукашенко впервые высказался о скандале с белорусской легкоатлеткой на ОИ-2020

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели насильно вывезти на родину, стала жертвой манипуляций со стороны третьих лиц. Сейчас бегунья находится в Польше.

Он заявил, что спортсменка еще из Токио связалась со знакомыми, а те рассказали, как она может сбежать. "Президент" отметил, что в Японии не было представителей белорусских спецслужб.

"Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, в Токио связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: "Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, – это сотрудники КГБ". Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого", – цитирует слова Лукашенко сайт "президента" Беларуси.

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Напомним, что скандал с Тимановской во время Олимпиады в Токио начался после того, как она раскритиковала тренеров легкоатлетической сборной за то, что они включили ее в заявку на эстафету 4х400 метров. Спортсменку сразу же сняли с соревнований якобы из-за "эмоционального состояния" и хотели вывезти в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) и попросила организацию вмешаться в эту ситуацию.

Позже в сети появилась запись разговора бегуньи с белорусскими чиновниками, которые с намеком на угрозу советовали ей не сопротивляться и вернуться на родину.