"Золото" Беленюка, сенсация Усика и прорыв Романчука: главные успехи украинских спортсменов в 2021 году

Несмотря на лишь 44-е место Украины в командном зачете Олимпиады-2020, у наших спортсменов было достаточно ярких побед в уходящем году. Боксер Александр Усик удивил весь мир, отобрав чемпионские пояса у Энтони Джошуа, 18-летний вундеркинд Илья Ковтун громко ворвался во взрослую гимнастику, а харьковский пловец Максим Крипак от души пошумел на Паралимпиаде.

OBOZREVATEL собрал свою восьмерку лучших спортсменов Украины в 2021 году.

1. ЖАН БЕЛЕНЮК (греко-римская борьба)

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал единственным олимпийским чемпионом Украины на Играх в Токио-2020. Пять лет назад депутат ВР привез из Рио "серебро", со скандалом уступив в финале россиянину. А этим летом в Японии, несмотря на травму плеча, уверенно прошел всех своих соперников и получил золотую медаль.

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Также Беленюк в статусе политика пытается активно защищать права спортсменов.

2. АЛЕКСАНДР УСИК (бокс)

Сумасшедший резонанс вызвала сентябрьская победа украинского боксера Александра Усика над британским чемпионом супертяжелого веса Энтони Джошуа. В поединке за бывшие титулы Владимира Кличко крымчанин, который уступает англичанину в антропометрии, был близок к досрочной победе в последних раундах.

И несмотря на то, что бой проходил в Лондоне, все судьи отдали заслуженную победу Александру, хотя у букмекеров он считался аутсайдером. Усик вернул пояса IBF, IBO, WBA и WBO в Украину и сейчас готовится к реваншу с Джошуа, но одновременно подумывает и про бой за абсолют с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

3. МИХАИЛ РОМАНЧУК (плавание)

Пловец на длинные дистанции Михаил Романчук стал одним из двух мультимедалистов сборной Украины на Олимпиаде-2020 в индивидуальных видах. Хотя "бронза" на 800-метровке и "серебро" на 1500 метров – не совсем то, на что рассчитывал Михаил, поскольку вице-чемпион мира проходил в оба финала с лучшим временем. Но золотые заплывы в некомфортное утреннее время, видимо, сказались.

Тем не менее эти медали Михаила – огромный успех и шаг вперед как для спортсмена, у которого еще не было олимпийских наград, так и для нашего плавания, ведь на пьедестал ОИ у нас в последний раз поднималась Яна Клочкова в 2004 году!

4. МАКСИМ КРИПАК (плавание)

26-летний пловец Максим Крипак стал настоящим героем Паралимпиады-2020 в Токио. На японских дорожках он выиграл сразу пять золотых наград, а также одно "серебро" и одну "бронзу". Это позволило Максиму стать самым титулованным паралимпийцем в истории нашей национальной команды с 15 медалями, 10 из которых – золотые.

К тому же впервые украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады, обновив в финалах еще и два мировых рекорда. А после возвращения домой Крипак удостоился звания Героя Украины.

5. ДАНИИЛ БОЛДЫРЕВ (скалолазание)

Даниил Болдырев не выступал на Олимпиаде-2020 в Токио, поскольку не было его вида программы, но уже в сентябре украинец стал чемпионом мира по скалолазанию на скорость в Москве, где в честь уже двукратного чемпиона мира прозвучал гимн Украины.

На Играх-2024 в Париже, где уже будет представлено скоростное скалолазание, действующий чемпион Европы Болдырев станет одной из наших главных медальных надежд.

6. ИЛЬЯ КОВТУН (спортивная гимнастика)

18-летний Илья Ковтун в 2021-м стремительно ворвался во взрослую спортивную гимнастику, сенсационно став бронзовым призером чемпионата Европы в многоборье. А затем лишь вторым из украинцев после Олега Верняева выиграл медаль в этом виде программы на чемпионате мира.

Несмотря на юный возраст, в честь Ковтуна уже назван его фирменный элемент на параллельных брусьях.

7. ПАРВИЗ НАСИБОВ (греко-римская борьба)

Главной украинской сенсацией в Токио-2020 стал на тот момент 22-летний борец Парвиз Насибов, который словно ураган ворвался в финал Олимпиады и завоевал "серебро". Хотя до этого уроженец Азербайджана не поднимался выше восьмого места на взрослом чемпионате Европы-2019. Зато выигрывал чемпионат Европы среди юниоров.

А в Японии Насибов дал мастер-класс более опытным соперникам и пощекотал нервы болельщикам. Ведь в полуфинале Игр Парвиз уступал по ходу схватки и не пользовался благосклонностью судей, но на последних секундах вырвал победу – 7:6!

8. АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК (бокс)

Несмотря на "серебро", Олимпиады-2020 Александр Хижняк стал скорее ее разочарованием, ведь от полтавского "Танка" ждали только победу. Еще бы! За последние годы в весе до 75 кг он выиграл чемпионат Европы, Европейские игры и стал первым в мире. Но по ходу финала в Токио украинцы пережили шок.

В поединке за "золото" Хижняк по очкам уверенно побеждал бразильца Эберта Соузу, но в третьем раунде увлекся атакой, пропустил сокрушительный удар и оказался в нокдауне. И хотя готов был продолжать, судья неожиданно остановил бой. Сборная Украины и сам Александр были возмущены, но ничего не могли переиграть.

Несмотря на "несчастный случай" в Токио, 26-летнего украинца назвали лучшим боксером-любителем 2021 года по версии AIBA, а его отец стал тренером года.

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