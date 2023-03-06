''Лучших закапывают живьем'': в России закатили истерику из-за дисквалификации главы художественной гимнастики

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась отстранению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер от международных турниров. Члена высшего совета партии "Единая Россия" наказали за высказывания после поражения сборной РФ на Олимпиалде-2020 в Токио.

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В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Тарасова, оценивая ситуацию, использовала громкие эпитеты, которые характеризуют преступления российской армии в Украине. Бывшая фигуриста назвала решение Международной федерации гимнастики (FIG) борьбой с "лучшими людьми".

"Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт", – отреагировала Тарасова.

Отметим, что Винер после того, как сборная России впервые за 25 лет осталась без "золота" Олимпиады, назвала судейство предвзятым, обвинив арбитров в "позоре художественной гимнастики" и "задании остановить россиян".

Ранее Ирина Винер выразила уверенность в близости народов РФ и Китая. Кроме того, она заявила о том, что Россия "встала с колен, доказала правоту, силу и мощь", за что получила ответку в сети. Также президент ВФХГ рассказала о пользе западных санкций в отношении РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, несмотря на факты о создании в России государственной системы допинга, обвинил европейские страны в жульничестве с употреблением запрещенных препаратов.

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