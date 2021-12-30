Триллеры Свитолиной, ударное весло Лузан и приемы Терлюги: топ-7 спортсменок Украины 2021 года

Инфарктные заезды Людмилы Лузан, олимпийские сюрпризы Элины Свитолиной и головокружительные прыжки Ярославы Магучих принес 2021-й поклонникам спорта. И это еще не все украинские спортсменки, которые сумели отличиться в год Быка.

OBOZREVATEL собрал свой топ самых успешных атлеток уходящего года.

1. ЛЮДМИЛА ЛУЗАН (гребля на каноэ)

Очень сильный год провела 24-летняя каноистка Людмила Лузан. Она привезла четыре медали с чемпионата Европы, выиграв две дистанции. Затем показала характер на Олимпиаде-2020, где взяла "серебро" на 500-метровке в дуэте с Анастасией Четвериковой. А затем на зубах вырвала "бронзу" на коронной 200-метровке после неудачного старта.

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При этом плохая погода в Токио и моросящий дождь во время заездов наоборот подстегнули Лузан. На победной ноте Людмила завершила сезон на чемпионате мира в Копенгагене, откуда привезла полный комплект наград, став чемпионкой мира в лодке с Четвериковой.

2. ЕЛЕНА СТАРИКОВА (велотрек)

Мастер велотрека Елена Старикова стала автором олимпийской сенсации в спринте, где взяла серебряную медаль. 25-летняя харьковчанка приехала в Токио в статусе вице-чемпионки мира в гите и второй в Европе в кейрине, но в этой дисциплине на Играх она ограничилась обидным четвертым местом.

Зато уже на финише Олимпиады Елена собралась с силами и блеснула в не самом коронном спринте. По пути в финал Старикова выбила из борьбы первый номер рейтинга и призера Токио-2020 в командном спринте немку Леа Фридрих.

"В финале где-то не хватило опыта, где-то – сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом", – сказала Старикова НОК.

3. ЭЛИНА СВИТОЛИНА (теннис)

Откровенно говоря, 2021-й был не самым успешным годом для первой ракетки Украины Элины Свитолиной на корте. Но после ее самоотверженной борьбы и триллера чуть не в каждом матче на Олимпиаде в Токио хотелось аплодировать стоя. Конечно, могла бороться и за "золото", но даже "бронза" Элины – большое достижение украинского тенниса.

До Свитолиной никто из теннисистов Украины не привозил медали с Олимпиад. А ее матч за третье место против казахстанской спортсменки Рыбакиной, по ходу которого украинка уступала 1:6, 1:3, стал настоящим украшением турнира. А украсила 2021 год для Элины свадьба в Швейцарии с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

4. АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА (каратэ)

Одесситка Анжелика Терлюга отобралась на Олимпиаду-2020 в Токио первым номером мирового рейтинга в весе до 55 кг. И в начале года все шло по плану – она регулярно поднималась на пьедесталы престижных турниров. Но затем неожиданно провалила чемпионат Европы, куда ехала фавориткой. И даже не дошла до четвертьфинала на осеннем чемпионате мира.

Но 2021-й принес Анжелике серебряную медаль японской Олимпиады, что дорогого стоит, ведь каратэ опять убирают из программы Игр. А также в этом году одна из самых красивых спортсменок Украины вышла замуж за одессита Владимира Зарецкого – тренера и мастера спорта международного класса по карате.

5. АЛИНА МАРУЩАК (тяжелая атлетика)

Алина Марущак блеснула весной на чемпионате Европы в Москве, став чемпионкой в весе до 81 кг, а затем затмила всех конкуренток на недавнем чемпионате мира. 24-летняя уроженка Хмельнитчины взяла "золото" в рывке и толчке, а также победила по сумме двоеборья, совладав с 248 кг. И первой из украинок собрала на ЧМ полный золотой комплект.

Кто знает, может, Алина была бы среди призеров и на Олимпиаде в Токио, но у Украины из-за допинговых скандалов было только две лицензии в Японию. И тренерский штаб отдал предпочтение двум другим чемпионкам Европы-2021 – Ирине Дехе и Камиле Конотоп.

6. ИРИНА КОЛЯДЕНКО (вольная борьба)

После победы на весеннем чемпионате Европы 23-летняя борчиха Ирина Коляденко собиралась сражаться за "золото" на Олимпиаде в Токио. И дала бой соперницам в Японии в весе до 62 кг, но тяжелая травма ноги не позволила Ирине выступить в полную силу. После травмы колено Коляденко практически не держалось.

В Токио между выступлениями Ирину накрывали полотенцем, чтобы соперницы не видели ее боль. Но украинка смогла выиграть "бронзу" ОИ. А затем показала свою щедрость и человечность, подарив своему тренеру квартиру, которую ей выдали за олимпийскую медаль. Тогда власти Ирпеня подумали и презентовали борчихе другое жилье.

7. ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ (прыжки в высоту)

Для юной звезды легкой атлетики Ярославы Магучих 2021 год получился достаточно успешным, но противоречивым. В марте она выиграла чемпионат Европы под крышей, также успела установить рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях – 2,06 м. И планировала на Играх в Токио штурмовать мировой рекорд – 2,09 м.

Но Олимпиада сложилась для Ярославы не совсем так, как планировалось. В Токио она пропустила вперед не только чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене, но и австралийку Николу Макдермотт. Тем не менее в Японии 19-летняя Магучих завоевала единственную медаль Украины в легкой атлетике, допрыгнув до "бронзы".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Магучих предлагали сменить гражданство. И это случалось не единожды.