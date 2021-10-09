Лучшие фигуристы России проиграли упавшему американцу. Видео
Сенсацией завершились одиночные выступления мужчин на престижном международном турнире по фигурному катанию серии "Челленджер", который проходит в финском Эспоо. Сильнейшие спортсмены России не смогли победить, заняв все места, кроме первого.
Лучшим стал Джейсон Браун. 26-летний американец после первого дня турнира занимал второе место. В произвольной программе Браун не выполнил ни одного четверного прыжка, упал с тройного акселя, но в итоге поднялся на первое место.
Представитель США добыл победу благодаря фантастической оценке за компоненты – 92,02 балла. Разница между оценками за технику и компоненты составила аж 13 баллов, что очень редко встречается в мужском фигурном катании.
Турнир серии "Челленджер". Эспоо, Финляндия
Мужчины. Итоговое положение
1. Джейсон Браун (США) – 262,52.
2. Михаил Коляда (Россия) – 256,98.
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 249,25
OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию видео с выступлением тройки призеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15-летняя фигуристка Анастасия Шаботова на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе заняла пятое место по сумме двух программ, добыв для Украины лицензию на Олимпийские игры в Пекине.