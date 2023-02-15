''Лучше бы не афишировали''. Новый договор России, подчеркивающий ее ''ущербность положения'', вызвал ярость у болельщиков

Россия и Боливия в ближайшее время собираются подписать меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, заявил посол Российской Федерации в латиноамериканской стране Михаил Леденев. По словам дипломата этот договор практически готов к подписанию.

Видео дня

"Речь идет о подготовке кадров, об участии в спортивных сборах и соревнованиях. Надеюсь, в ближайшее время сможем его подписать", - цитирует Леднева "Р-Спорт".

Также чиновник уточнил, что Боливия будет интересна для российских спортсменов с учетом того, что страна высокогорная и это будет накладывать особый отпечаток на сборы.

Российские болельщики не впечатлились такими дипломатическими успехами своей родины.

"Боливия на летних олимпиадах с 36 года участвует до сих пор ни одной медали не выиграли, вообщем будет ценный обмен опытом. Хотя думаю надо было сотрудничать с Эритреей у нее то одна бронзовая медаль есть, а ведь она начала выступать сильно позже, с ОИ-2000 года", - пишут юзеры.

Другие пользователи отмечают, что такие новости только позорят Россию.

"Такие новости только подчёркивают ущербность положения..лучше бы не афишировали", - говорится в комментариях.

Болельщики возмущены тем, что высокогорные сборы спортивные чиновники не могут организовать дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!