'Лучшая половина сейчас здесь'. В Россси заявили о величии страны в биатлоне и стали посмешищем

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что лучшие биатлонисты мира (сборные РФ и Беларуси) сейчас выступают на Кубке сильнейших в белорусских Раубичах, в то время как в Швейцарии проходит чемпионат мира. Его слова вызвали волну иронии в сети.

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Дегтярев вновь выразил недовольство позицией Международного союза биатлонистов (IBU), который не допускает российских спортсменов к международным стартам.

"Наши чемпионы и чемпионки, которые сейчас соревнуются в Раубичах, потенциально все могли быть чемпионами мира. Лучшая половина биатлона сейчас здесь", – заявил министр в интервью "Матч ТВ".

Однако пользователи сети не оставили это заявление без сарказма. "Ну и зачем вы тогда так нудно и жалко проситесь к слабейшим, к худшей половине? Наслаждайтесь. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Как в сауне", – написал один из комментаторов.

Другие высмеяли попытки представить Кубок сильнейших как более престижный турнир: "Сколько золотых медалей эти сильнейшие завоевали на последних играх?" или "Если лучшая половина здесь, что ж ты так волнуешься? Пусть слабаки бегают на ЧМ".

Некоторые и вовсе предположили, что министр не смотрел биатлон уже много лет: "Это тебе кто сказал? Посмотрел биатлонную трансляцию 2011 года?" или "Он биатлон смотрел вообще? С губом нашлепались, видимо".

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