Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте отстранили от участия на чемпионате мира по функциональным видам спорта в Венгрии за футболку с антироссийским лозунгом "Make Russia small again" ("Сделайте Россию снова маленькой"). После ее исключения вся сборная Литвы отказалась продолжать участие в знак протеста против допуска российских спортсменов.

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Дудайте объяснила, что футболку она выбрала для выражения своей гражданской позиции, подчеркнув недовольство присутствием спортсменов из страны-агрессора. По словам литовки, организаторы соревнований сначала предупредили ее о необходимости сменить футболку, но после ее отказа приняли решение о дисквалификации.

"Организаторы заявили, что футболка – провокация. Они предложили мне переодеться, угрожая исключением либо меня, либо всей команды. Я не боялась дисквалификации, но не хотела подводить свою команду. Поэтому я настояла, чтобы меня официально исключили", – рассказала Дудайте в интервью Делфи.

После этого вся литовская сборная выразила солидарность с Корнелией и отказалась от участия в чемпионате. В команде подчеркнули, что их решение связано с несогласием с политикой организаторов, которые допустили российских спортсменов к соревнованиям под "нейтральным" статусом.

Make russia small again – это отсылка к предвыборному лозунгу республиканца Дональда Трампа: Make America great again (последняя фраза переводится как "Сделаем Америку снова великой").

Президент Украины Владимир Зеленский получил футболку с таким принтом в подарок 23 октября на встрече с представителями украинского гражданского общества.

Вечером того же дня он записал традиционное обращение к народу уже в этой символической футболке. Это вызвало грандиозную истерику в Кремле.

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