Литовские спортсмены показали, как надо относиться к россиянам за границей

Литовские пловцы отличились принципиальной позицией на Всемирных играх ветеранов, которые с 17 по 30 мая проходят в Тайбэе. Во время церемонии награждения спортсмены из Литвы отказались стоять на пьедестале вместе с российскими участниками.

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Несмотря на продолжающуюся агрессию против Украины, россияне были допущены к участию в Играх, которые собрали около 25 тысяч спортсменов-ветеранов. Литовцы уже завоевали более двух десятков медалей, но одна из ситуаций во время награждения вызвала особое внимание, пишет 15min.lt.

Пловчиха Аушра Гарджюлене, выигравшая четыре золотые и две серебряные медали, рассказала, что столкнулась на соревнованиях с давно знакомой российской спортсменкой. Однако на фоне происходящего в Украине она и её коллеги по команде отказались стоять рядом с россиянами на пьедестале, демонстрируя свою позицию.

"Я знаю этих российских атлетов с очень давних времён. Мы раньше вместе участвовали в соревнованиях. Они жили недалеко от Клайпеды, возле Калининграда. В общем, поздоровались. Лично у меня ничего против них нет, но когда мы с россиянкой проплыли дистанцию, она предложила сфотографироваться. Я отказалась. Все спрашивали, почему. Я сказала, что это недружественная страна, и я не хочу быть с ними на одной фотографии", – отметила Гарджюлене.

"Россияне очень хотели фотографироваться, потому что там были таджики, кажется, были казахи, монголы — у них были большие команды, и они все там фотографировались. Очень хотели, чтобы мы с ними тоже фотографировались, но когда одна из наших сказала, что мы не хотим с ними фотографироваться, немцы тоже от них отошли. Потом я уже не видел, отказались ли и другие страны или нет, но на награждение наши девушки не пошли — подождали, пока всё закончится, и тогда их наградили отдельно", – прокомментировал ситуацию Сигитас Каткявичюс, который добыл 3 золотые и 3 серебряные награды

"Участников было действительно много, самого разного уровня и из очень разных стран. И, безусловно, были и недружественные нам русские соседи, которые участвовали и с флагами, и со всем прочим. Нам пришлось выступать с ними в одной группе в Тайбэе. Однако мы решили не подниматься с ними на пьедестал. Мы выбрали прийти отдельно, чтобы нас наградили отдельно", – сказала Лина Белинене.

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