Легендарный украинский чемпион ОИ завершил карьеру

Украинский фристайлист Александр Абраменко, который стал первым в истории нашей страны олимпийским чемпионом в этом виде спорта, принял решение завершить карьеру. 36-летний спортсмен не будет принимать участие в будущих стартах и отказался от идеи выступать на Играх-2026.

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Об этом в интервью порталу sport-express.ua заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт. По его словам, наследником Абраменко имеет все шансы стать 22-летний уроженец Ривне Дмитрий Котовский, который уже брал награды этапов Кубка мира.

"Олимпийский чемпион Александр Абраменко уже закончил свою спортивную карьеру. Возможно, за медаль на Играх через два года сразится другой фристайлист, призер этапов Кубка мира в лыжной акробатике Котовский. Будем готовиться, а дальше увидим. Пока о медальных перспективах тех или иных представителей зимних видов спорта еще говорить рано", – сказал Гутцайт.

Отметим, что Абраменко является самым титулованным зимним олимпийцем Украины – в его активе "золото" Пхенчхана-2018 и "серебро" Пекина-2022.

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