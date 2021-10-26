Легендарный силач брутально нокаутировал 150-килограммового непобедимого бойца за 18 секунд. Видео

Пятикратный обладатель титула сильнейшего человека на планете Мариуш Пудзяновски жестоко нокаутировал Серина Усмана Диа. Встреча двух бойцов смешанных единоборств (MMA) прошла в рамках турнира на польском промоушене KSW и завершилась досрочно.

150-килограммовый сенегалец с первых секунд отдал инициативу сопернику.

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Поляк просто ошеломил оппонента своим натиском, завершив бой за 18 секунд Пудзяновскому удался убийственный боковой, который намертво вырубил Усмана Диа.

The KO 💣 heard around the world!! 🔥🤯💥



PUDZIANOWSKI finishes the giant BOMBARDIER! #KSW64 pic.twitter.com/ffydfzgKPv — KSW (@KSW_MMA) October 24, 2021

44-летний Мариуш Пудзяновски в смешанных единоборствах с 2009 года. Победа над сенегальским бойцом стало 15-й за 23 боя в ММА. В пассиве Мариуша 7 поражения. Для Серина это стало первым фиаско в трех боях в MMA. До этого Серин одолевал нокаутом Амаду Конеза и Дэна Подмора.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (40-6-0) добыл очередную победу в профессиональной карьере. 45-летний спортсмен в Москве расправился с американцем Тимоти Джонсоном (15-8-0), нокаутировав соперника уже в первом раунде.