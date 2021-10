Легендарный силач брутально нокаутировал 150-килограммового непобедимого бойца за 18 секунд. Видео

Пятикратный обладатель титула сильнейшего человека на планете Мариуш Пудзяновски жестоко нокаутировал Серина Усмана Диа. Встреча двух бойцов смешанных единоборств (MMA) прошла в рамках турнира на польском промоушене KSW и завершилась досрочно.

150-килограммовый сенегалец с первых секунд отдал инициативу сопернику.

Поляк просто ошеломил оппонента своим натиском, завершив бой за 18 секунд Пудзяновскому удался убийственный боковой, который намертво вырубил Усмана Диа.

The KO 💣 heard around the world!! 🔥🤯💥



PUDZIANOWSKI finishes the giant BOMBARDIER! #KSW64 pic.twitter.com/ffydfzgKPv