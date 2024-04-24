'Это не мое'. Украинский семикратный чемпион мира сходил в ТЦК и рассказал о последствиях

Семикратный чемпион мира по плаванию Олег Лисогор признался, что ходил в ТЦК и СП еще в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. По словам 45-летнего уроженца Броваров, во времена спортивной карьеры он был при армии и выступал за клуб ЦСКА, успев заработать звание майора.

"Конечно, я всегда понимал, что это не мое, но пришел спросить, чем могу помочь. Мне сказали: "Товарищ майор, идите домой. У вас, наверное, там есть более важные дела". Дело в том, что разжаловать меня в рядовое не могли, а старших офицеров там и без меня хватало. Воевать некому, а командовать куча желающих. Ну как всегда у нас", - цитирует 12-кратного чемпиона Европы "СпортЭкспресс".

Начиная с лета 2022 года Олег постепенно вместе с друзьями стал включаться в волонтерскую деятельность и доставлял грузы по Украине и из-за границы.

"Осенью мне стало нездоровиться. Прошел всеобщее обследование, по итогам которого мне сказали, что у меня желчный "умер" – весь в камнях и его необходимо удалять. Пришлось лечь под нож. Еще и диагностировали у меня небольшие проблемы с сердцем. Когда со мной все это произошло, я принес необходимые документы на ВЛК и меня списали с военного учета", – сказал Лисогор.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля бывший главред журнала "Футбол" Артем Франков получил повестку. В сети появилось фото документа, в котором ТЦК и СП Оболонского района г. Киеве требует от журналиста явится для обновление данных и прохождения ВЛК.

Стоит отметить, что на момент получения повестки Франков был уже как полгода мертв. В конце октября 2023 года Артем Вадимович не смог оправиться от второго инсульта и умер в больнице.

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