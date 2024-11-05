'Куда мы катимся?' Поступок министра спорта РФ спровоцировал 'агонию' у россиян

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил, что ударил сына, когда тот заявил о желании бросить карате. По мнению чиновнику, дать оплеуху ребенку, является признаком грамотного воспитательного процесса.

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"Я сына своего в свое время отговорил бросить карате. Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься. Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец", – сказал Дегтярев на просветительском марафоне "Знание. Первые".

У российских болельщиков такие заявление чиновника спровоцировали бурную реакцию. Фанаты в "агонии" от того, что говорит их соотечественник.

"Как такой тугой становится то губером Хабаровского края, то министром спорта? Куда мы катимся?", "Вот так и живём, получаем периодически- постоянно лещей .. демократия по нашенски", "Зачем так хвастаться умственными способностями? Скромнее надо быть", "Скрепно и традиционно! Можно даже орден дать этому господину!", "Что имеем - министр спорта пропагандирует рукоприкладство в семье. И продвигает это в массы на форуме "Знание -сила". Это же просто дичь", – написали юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дегтярев эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Чиновник поблагодарил главу террористического государства за то, что тот позволил ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета РФ (ОКР), став посмешищем в сети.

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