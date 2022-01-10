'Я лучше рискну переболеть': российский призер ОИ заявил, что 'ковид' не убивает молодых, а украинский чемпион не верит вакцине

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл суд и добился того, чтобы остаться в Австралии, несмотря на отсутствие прививок от коронавируса. У сербского антивакцинатора впереди первый турнир "Большого шлема" в Мельбурне. И многих австралийцев возмущает "особое отношение" к Новаку. Но теннисист не единственный топовый атлет, который не верит в вакцину от COVID-19.

OBOZREVATEL собрал известных спортсменов, которые выступают против вакцинации от коронавируса.

Новак ДЖОКОВИЧ. Лидер мирового рейтинга теннисистов в целом легкомысленно отнесся к COVID-19. И когда летом 2020-го везде отменяли и переносили соревнования, в том числе футбольное Евро и Олимпиаду в Японии, он решил устроить турнир Adria Tour в Сербии и Хорватии.

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Детище Джоковича было организовано без каких-либо мер безопасности против ковида при полных трибунах, параллельно устраивая вечеринки для участников турнира и проводя мастер-классы для детей. А сам теннисист во время прямых эфиров в Instagram говорил, что живая вода реагирует на наши эмоции и слова и способна защитить от любых болезней.

Но еще до конца второго этапа Adria Tour позитивные результаты тестов на коронавирус посыпались, как из рога изобилия. Все началось с болгарина Григора Димитрова, затем был серб Виктор Троицки с беременной женой и сам Джокович с женой Еленой. Болели зрители и обслуживающий персонал.

В сети тут же предложили наказать Новака за опасную безответственность, но статус первой ракетки мира и доходы от его матчей защитили Джоковича от многих проблем. В дальнейшем серб открыто выступал против вакцинации. И критиковал организаторов турниров за излишне строгие ограничения.

Йохан БЛЕЙК. Несмотря на то, что в феврале 2021 года МОК объявил, что вакцинация от коронавируса не будет обязательной для участия в Олимпиаде в Токио, двукратный олимпийский чемпион в эстафете 4х100 из Ямайки Йохан Блейк продолжал настаивать на своей позиции антипрививочника и угрожал бойкотировать Игры-2020.

"Я не хочу делать прививку, я лучше пропущу Олимпиаду, чем привьюсь, я ее не принимаю. У меня есть причины. Следуйте за своим разумом, не следуйте за толпой", – цитировал Блейка standard.co.uk.

В итоге после своей бравады чемпион мира-2011 Блейк даже не отобрался в финал на 100-метровке и провалился вместе со сборной Ямайки в эстафете, покинув Токио вообще без медалей.

Вик УАЙЛД. Против вакцинации и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, который получил российское гражданство, Вик Уайлд. "Мне кажется, что молодые здоровые люди не должны вакцинироваться. Эта болезнь не может их убить. Я чувствую, что неправильно просить спортсменов вакцинироваться", – заявил Уайлд в интервью "Матч ТВ".

Очень агрессивно русский американец воспринял требования Китая обязательно привиться от коронавируса, чтобы стать участником зимней Олимпиады-2022: "Кто такой Китай, чтобы говорить, что мне делать с моим телом? Китайское правительство не имеет надо мной власти.

Почему я должен вакцинироваться для правительства, которому я не верю, вакциной, которой не доверяю?"

Йозуа КИММИХ. Осенью в эпицентре громкого скандала в Германии оказался оказался один из лидеров немецкой сборной и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих. "Я не уверен в прививке из-за отсутствия долгосрочных исследований. Осознаю ответственность и соблюдаю все меры, включая тесты каждые два-три дня. Но каждый должен принимать решение сам. Но я не отрицаю ковид и не являюсь противником вакцины", — сказал Киммих.

Из-за этого у звездного полузащитника возник конфликт с руководством "Баварии" и фанатами. Его критиковала даже бывший канцлер Германии Ангела Меркель: "Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, которые опровергают его сомнения. Возможно, Киммих еще подумает об этом, ведь он известен как очень рефлексирующий футболист".

А в середине ноября Йозуа сдал положительный тест на коронавирус и потерял за месяц с хвостиком порядка 800 тысяч евро, ведь, по данным Sport1, "Бавария" не выплачивает зарплату непривитым игрокам, отправленным на карантин. К тому же у Киммиха начались проблемы с легкими.

При этом, по данным таблоида Bild, футболист выкладывает немалые деньги из своего кармана на борьбу с COVID-19 и преодоление его последствий, в также на разработку вакцины и прививки для обычного населения.

Кайри ИРВИНГ. В НБА уже на 1 октября 2021 года было официально вакцинировано более 95% игроков, потому что Лига выступает за прививки, а для отказников ввела очень жесткие условия: ежедневные тесты, нельзя обедать в одном помещении с другими спортсменами или тренерами, запрещены походы в рестораны и клубы, на выезде должны оставаться в отеле.

Единственный, кто открыто пошел против Лиги и команды – звезда "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг, который накануне сезона объявил, что не намерен делать прививку. Из-за чего получил запрет на участие в домашних матчей, ведь согласно законам штата Нью-Йорк, профессиональный спортсмен не может принимать участие в массовом мероприятии, не будучи вакцинированным.

В итоге спортсмен потерял более 16 млн. долларов зарплаты за сезон и новый контракт на 186 млн, который ему хотел предложить клуб. И только 6 января 2022-го волна коронавируса в команде заставила "Бруклин" впервые в сезоне выпустить Ирвинга в гостевом матче.

Фабиан ДЕЛФ. Руководство английской Премьер-лиги в этом сезоне обязало вакцинироваться всех футболистов, иначе они не выйдут на поле. Игроки должны были либо подчиниться, либо менять чемпионат. Агрессивнее всех отреагировал на это решение нынешний одноклубник Виталия Миколенко по "Эвертону" Фабиан Делф.

"Конспирологией теперь называют веру в то, что иммунная система способна выполнить работу, для которой создана", — написал Делф в Instagram. Но после массовой критики удалил свой пост.

Александр АБРАМЕНКО. В Украине тоже хватает спортсменов, которые не очень хотят или отказываются прививаться. Но мало кто решается заявить об этом открыто. Одним из немногих, кто сделал это в последнее время, оказался олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 фристайлист Александр Абраменко.

"Я считаю, что каждый должен сам решать. Боится заболеть – вакцинируется, не боится – не вакцинируется. Просто не знаешь, кого слушать. Наслушаешься, что прививку кто-то сделал и сразу заболел или еще что-то. Думаешь: "Блин, а зачем тогда рисковать?". Я лучше рискну переболеть, чем пойду на риск вакцинации полностью здоровым. Это просто страшнее, как мне кажется", – сказал Александр в интервью tribuna.com.

При этом сам Абраменко уже вакцинировался: "Да, обязали. Хотя знаю, что на летней Олимпиаде в Токио даже вакцинированных заставляли делать тест два раза в день. Так зачем это все? Может, я без прививки буду просто делать эти два теста. Вот это нелогично.

Я б сейчас не вакцинировался, будь у меня выбор".

Трудно отследить количество вакцинированных в той же украинской Премьер-лиге, ведь обязательных прививок для футболистов нет. Разве что можно допустить, что преимущественно привиты участники еврокубков "Шахтер", "Динамо" и "Заря", ведь им приходилось выезжать за границу, где вакцинация – важное требование.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А тем, кто прошел полный курс иммунизации, – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!