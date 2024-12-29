'Кто о чем, а вшивый о бане'. Лавров приплел Зеленского к скандалу на ЧМ по шахматам и стал посмешищем

Глава МИД России Сергей Лавров стал посмешищем в сети, комментируя нарушение дресс-кода шахматистом Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу, который проходил в американском Нью-Йорке. Норвежец вышел на девятый раунд турнира в джинсах.

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Организаторы оштрафовали Карлсена на 200 долларов и потребовали переодеться, однако шахматист отказался и досрочно завершил участие в турнире.

"Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и [Владимира] Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это бы многие проблемы решило", – цитирует дипломата Коммерсантъ.

Высказывание вызвало издевательства у болельщиков, которые недоумевают, при чем тут президент Украины и его одежда.

"Вот уж приплел так приплел", "поговорка "Кто о чем, а вшивый о бане". Это же про это?" "Да, к сожалению, они упоротые и безвозвратно", "При чем тут Зеленский?", "У Сережи после просмотра квадроберов с головой плохо (возраст)", "Ну и по традиции надо выпустить Захарову с озабоченностями и красными линиями", – стебутся юзеры.

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