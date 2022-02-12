Главный вопрос, на который мы должны получить ответ: кто дал Камиле Валиевой ту таблетку, из-за которой карьера, жизнь – да вообще всё может быть сломано для 15-летней девчонки. Все остальные вопросы – второстепенны. Не имеет значения, что доза маленькая, что Валиевой препарат никак не поможет. Лекарство — в списке запрещенных и быть его в пробе не должно. А оно там есть!

Да, сроки обнародования пробы – это безобразие. Все участники и болельщики должны быть уверены, что на Играх таких проблем не будет и что все проверены на допинг, как проверены по сто раз на коронавирус. Но что это меняет для Камилы? Что ей от этих сроков? Допинг в пробе есть и если бы всё выяснилось раньше, она бы просто не поехала в Пекин.

На Олимпиаду, которую должна была выиграть, потому что равных этой абсолютно гениальной девочке нет! Женское катание превратилось, по сути, в детское. У всех этих славных девчушек не будет никакого другого шанса. Они становятся олимпийскими чемпионками раньше, чем заканчивают школу. Эта медаль – главное событие в их жизни. И те, кто дали Камиле таблетку, так или иначе отобрали у нее этот шанс и выставили на позор.

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Вот говорят: не смейте трогать ребенка! Но они отправили этого ребенка на Олимпиаду сражаться со взрослыми. Чтобы этот ребенок приносил стране медали, о которых будут трезвонить по телевизору. И когда сейчас изо всех сил напирают на то, что сроки вскрытия пробы подгадали специально, чтобы нагадить нашей стране – в этом и кроется ответ. Страна переживает, что у нее отобрали медаль. А что у 15-летней школьницы жизнь сломана – кого это волнует? Ну, не допустят Валиеву к личным соревнованиям – так у нас есть еще две девочки! Саша Трусова и Аня Щербакова. Обеим, к слову, тоже еще нет 18 и школу они закончат после Игр.

Золото от страны не уйдет, не волнуйтесь. Но я хочу знать, кто дал Камиле Валиевой таблетку? Эти люди должны быть названы и должны быть наказаны. Бастрыкин, в среднем берущий на контроль аж по два дела в сутки – ваш выход. В нашем Уголовном кодексе есть статья за допинг – самое время ее применить. Поэтому если вы говорите: не трогайте ребенка – так защитите его. От взрослых – которые сначала прятались и молчали, а потом начали изворачиваться и нести привычную чушь.