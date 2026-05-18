Криппа о победе NAVI на IEM Atlanta 2026: украинский характер невозможно сломать

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere завоевала чемпионский титул на престижном турнире IEM Atlanta 2026 по дисциплине Counter-Strike 2.

Видео дня

В решающем матче команда встретилась с немецкой командой GamerLegion, с которой уже неоднократно пересекалась в течение сезона.

Финал матча состоялся 17 мая в США в рамках S-Tier турнира IEM Atlanta 2026, где 16 ведущих команд разыграли призовой фонд в 1 миллион долларов. Победитель финального противостояния получил главный приз.

Перед финалом NAVI уверенно прошли турнирную дистанцию: в четвертьфинале команда одолела Vitality, а также победила российский коллектив BetBoom со счетом 2:0. Матч против BetBoom стал первым очным противостоянием между командами.

Отдельное внимание привлекает серия матчей против GamerLegion: команды встречались дважды за последний месяц – в финале группы B на BLAST Rivals 2026 Season 1 и на групповом этапе IEM Atlanta 2026. В обоих случаях сильнее были украинские игроки.

После победы владелец NAVI Максим Криппа прокомментировал успех команды:

"Сегодня NAVI снова доказали всему миру, что украинский характер невозможно сломать. Этот трофей о силе, выдержке и вере в Украину даже в самые сложные времена.

Я благодарен нашей команде за невероятную игру, самоотдачу и желание побеждать. Но главная благодарность – украинским защитникам и защитницам.

Именно благодаря вам украинский флаг сегодня развевается на международной арене вместе с чемпионским титулом NAVI.

Украина рождена побеждать!"

Победа NAVI стала одной из самых громких в сезоне и закрепила статус команды как одного из лидеров мировой сцены Counter-Strike 2.