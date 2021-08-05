Красивейшая каратистка Украины взяла 'серебро' Олимпиады: появилось видео церемонии награждения

Украинская каратистка Анжелика Терлюга в 13-й день Олимпийских игр-2020 в Токио завоевала "серебро" в весовой категории до 55 кг. 29-летняя одесситка считается самой красивой представительницей этого вида спорта в нашей стране.

Во время торжественной церемонии награждения украинка не смогла сдержать эмоций. Даже маска не смогла скрыть улыбки на лице Терлюги в тот момент, когда она брала свою заслуженную медаль на пьедестале почета. Схватив награду Анжелика повернулась к своим соотечественникам, которые в этот момент были на трибунах.

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Отметим, что Анжелика в свое время завоевала два титула Grand Karate1 и возглавляла мировой рейтинг в весе до 55 кг. ​

​Ее фото в купальнике на фоне Персидского залива, вызвали бурю эмоций у подписчиков в Instagram.

​3 мая Терлюга стала победительницей престижного турнира Karate 1 Premier League, один из этапов которого прошел в португальском Лиссабоне.