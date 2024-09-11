Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев потребовал блокировать в России любое упоминание о Чехии. Так называемый депутат Государственной думы обвинил союзников Украины в агрессии против жителей РФ, за что должно быть запрещено в том числе чешское пиво.

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Об этом Валуев написал в своем Telegram-канале. Бывший боксер также сделал репост одного из пропагандистов, который пожаловался на то, что "одним из крупных источников пополнения бюджета Чехии является производство и экспорт пива", а саму страну назвал русофобской.

"Я уже писал здесь, что пиво их и по рецепту тоже козлиное, во всех смыслах. Наши уже давно варят не хуже. Но любое упоминание про чехов и чешское пиво, тем более питье его, сегодня после обстрелов их оружием русских городов не вяжется со здравым смыслом", – написал Валуев.

Ранее он обвинил Украину в нарушении международного права, так как наша страна оказывает ожесточенное сопротивление агрессору.

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику из-за слов министра спорта Украины Матвея Бедного, переложив на Украину ответственность за все совершенные Россией преступления.

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