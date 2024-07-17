'Козлиное хамство!' В российском самбо набросились на 'нахалов с Запада' из-за отстранения от Олимпиады-2024

Президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев присоединился к патриотичному угару и поддержал отказ российских пропагандистских телеканалов от показа Олимпийских игр-2024. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные штампы о том, что к представителям страны-агрессорки плохо относятся на Западе, забыв назвать причины этого.

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Об этом Лайшев заявил в комментарии порталу Sport24. Глава Федерации самбо Москвы с традиционными для россиян пренебрежением, хамством и надменностью высказался о европейцах, а также назвал Олимпиаду в столице Франции, куда не допустили атлетов из РФ с флагом и гимном, "общемировым бескультурьем".

"Это правильное решение. Если в Париже не считают, что мы можем быть на общем празднике спорта, то нам они тоже не нужны! Нужно параллельно делать свои Игры, на которых тренеры и спортсмены с подходящим возрастом могли бы себя реализовывать. Эта летняя Олимпиада – полное и общемировое бескультурье! Мы им когда-то поверили, а они как были нахалами, такими и остались. То, как к нам относятся на Западе – это козлиное хамство!" – возмутился Лайшев.

Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков присоединился к нелепому телевизионному бойкоту в РФ Олимпиады в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова выступила с безумным по своему смыслу заявлением о том, что в ее виде спорта Россия не проиграла бы даже пришельцам.

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