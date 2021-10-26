Котята и крысы в вагоне: легкоатлетка-красавица рассказала о ночи в поезде 'Укрзалізниці'

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась в соцсетях интересной историей. 26-летняя чемпионка Европы по окончании летнего сезона съездила из Хмельницкого, где живет, в Днепр. Там ее муж тренировался в 50-метровом бассейне, а девушка его поддерживала.

Назад на поезде "Укрзалізниці" Марина поехала одна, и вскоре на своей странице в Instagram рассказала, как скучает по своему "сладкому парню". В доказательство она привела романтическую фотографию с берегов Днепра.

А вот ее вояж назад не задался.

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"Я уже вернулась домой, провела я с любимым всего четыре дня. Это просто ничего, я уже скучаю и жду, когда мы сможем увидеться. Поездка домой была очень веселой: у меня в купе ехали котята и крысы", – удивила красавица рассказом.

Чуть позже Бех-Романчук дополнила историю картинкой с чернобривцами.

"Состояние не самое классное после дороги. В поезде и так спать невозможно, а когда всю ночь чмокают крысы в клетке, то со сном мы "на вы", – пожаловалась спортсменка.

Чтобы хоть чем-то порадовать поклонников, Марина показала кадры "волшебного" осеннего леса и призналась, что очень любит длительные прогулки.

Как писал OBOZREVATEL, недавно формы Марины Бех-Романчук поразили даже каратиста.

Тем временем, российская гимнастка, у которой забрали "золото" ЧМ, написала "обидчице".