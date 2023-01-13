"Кошмар. Это шаг в никуда". В РФ новый закон "о выходе" вызвал панику у российских болельщиков
Пять российских регионов поддержали законопроект депутата Госдумы Романа Терюшкова и сенатора Эдуарда Исакова о выходе российского спорта из юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS). Отрицательных отзывов нет, сообщает Весь спорт.
Проект федерального закона "О признании утратившей силу ст. 36.4 Федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ", подготовленный Терюшковым и Исаковым, находится на рассмотрении в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
Это вызвало настоящую панику у российских болельщиков. Фанаты пишут, что страна уверенными шагами движется к режиму КНДР.
Юзеры с сарказмом отмечают, что таким образом, можно отменить и законы физики.
Пользователи призывают "убрать обезьян от принтера" и считают, что подобными законами Россия дает более явный повод для не допуска российских спортсменов к международным стартам.
Болельщики называют ситуацию кошмаром и предполагают, что это связано с допинг-скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой, дело которой рассматривает CAS
Ситуацию называют "дном".
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