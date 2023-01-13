''Кошмар. Это шаг в никуда''. В РФ новый закон ''о выходе'' вызвал панику у российских болельщиков

Пять российских регионов поддержали законопроект депутата Госдумы Романа Терюшкова и сенатора Эдуарда Исакова о выходе российского спорта из юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS). Отрицательных отзывов нет, сообщает Весь спорт.

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Проект федерального закона "О признании утратившей силу ст. 36.4 Федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ", подготовленный Терюшковым и Исаковым, находится на рассмотрении в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Это вызвало настоящую панику у российских болельщиков. Фанаты пишут, что страна уверенными шагами движется к режиму КНДР.

Юзеры с сарказмом отмечают, что таким образом, можно отменить и законы физики.

Пользователи призывают "убрать обезьян от принтера" и считают, что подобными законами Россия дает более явный повод для не допуска российских спортсменов к международным стартам.

Болельщики называют ситуацию кошмаром и предполагают, что это связано с допинг-скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой, дело которой рассматривает CAS

Ситуацию называют "дном".

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