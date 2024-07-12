Украина всегда славилась своими известными мастерами спортивной гимнастики, олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, обладателями Кубка Мира. А это Лариса Латынина, Полина Астахова, Стелла Захарова, Юрий Титов, Борис Чукарин, Богдан Макуц, Олег Верняев. "Королем гимнастического помоста" называли киевлянина Бориса Шахлина.

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За умение бороться до конца за победу, никогда не сдаваться его еще называли "Железный Шахлин". Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса и в Международный зал гимнастической славы.

В 22 года Шахлин, подопечный известного тренера Александра Мишакова, дебютировал в составе сборной бывшего СССР на чемпионате мира в Риме. Наша сборная тогда выиграла командное первенство. Участник трех Олимпийских игр, Борис завоевал на них семь золотых медалей: Мельбурн-1956 – упражнения на коне, командное "золото"; Рим-1960 – упражнения на коне, на брусьях, опорный прыжок, абсолютное первенство; Токио-1964 – упражнения на перекладине. И это в 32 года.

У Бориса Шахлина уникальная коллекция наград и титулов, завоеванных за время его блестящей спортивной карьеры. А это, кроме Олимпиад, чемпионаты мира и Европы, чемпионаты СССР. На них Шахлин завоевал 97 (!) медалей: 64 из них золотые, 22 серебряные, 11 бронзовых. Это награды абсолютного чемпиона мира, пятикратного победителя мировых первенств, пятикратного чемпиона Европы, шестикратного абсолютного чемпиона СССР.

После завершения спортивной карьеры Шахлин преподавал в Киевском институте физической культуры. Он был судьей международной категории, вице-президентом технического комитета Международной федерации спортивной гимнастики. А главное – Борис Адрианович Шахлин был и всегда будет гордостью спортивной Украины.

Этот мир легенда спорта покинул в возрасте 76 лет – 30 мая 2008 года. В Киеве в его честь названа одна из улиц столицы.