'Конечно, я делаю это'. Путин рассказал, куда тратит 2 часа каждый день, и стал посмешищем

Президент России Владимир Путин подвергся насмешками со стороны российских болельщиков после признания, сколько времени в день занимается спортом. Главарь Кремля на встрече с жителями Анадыря заявил, что обязательно старается уделять на это порядка двух часов.

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"Конечно, я делаю это каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа. Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса", – сказал Путин.

Также диктатор упомянул и про то, что в России занятие спортом, является "одним из важнейших социальных показателей развития общества".

"У нас существуют даже определенные показатели даже, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом", - добавил российский лидер.

Россияне в комментариях не смогли пройти мимо истории с замерзающим Подмосковьем.

"На встрече с замерзающими гражданами президент сказал много теплых слов", - стебутся пользователи.

Некоторые обвиняют своего президента во лжи, а также вспоминают про тему с двойниками.

"Этот, по ходу, просто на генетическом уровне не может не врать", "Ему, конечно, удобно: один день Удмурт два часа занимается, другой день Банкетный и так далее. У нас таких нет", "на чтение исторических трудов, наверняка, уходит не меньше четырёх часов в день", – пишут болельщики.

Многие российские любители спорта пришли в ярость от таких высказываний.

"Рад слышать, владыка, что у вас хватает свободного времени! Очень радостно, что проблем в стране нет, и вы имеете возможность и себе любимому тоже уделить ДВА ЧАСА в день минимум!" – отмечают в сети.

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